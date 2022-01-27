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В ЛНР заявили о новом обстреле со стороны ВСУ спустя 10 дней тишины

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Вооруженные силы Украины обстреляли территорию Луганской народной республики (ЛНР), погиб сотрудник Народной милиции ЛНР. Об этом в четверг, 27 января, сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

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«С прискорбием сообщаем, что в результате агрессии украинских боевиков, выполняя свой долг по защите республики, погиб наш военнослужащий. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего», — приводит слова Мазейкина Telegram-канал МВД ЛНР.

Пресс-служба Народной милиции ЛНР сообщила в тот же день, что на участке разведения сил и средств вблизи частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое в Донбассе замечены украинские военные.

Официальный представитель ведомства Иван Филипоненко подчеркнул, что Киев продолжает наращивать группировку сил ВСУ в Донбассе. Обстановка в Донбассе оценивается как предвоенная, сказал он.

26 января начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко заявил, что на линии соприкосновения в Донбассе с украинской стороны присутствует арсенал вооружения иностранного производства.

Лещенко также выразил предположение, что в случае возобновления конфликта в Донбассе ВСУ попытаются окружить Луганск, как и в 2014 году.

В тот же день глава ЛНР Леонид Пасечник сказал, что республика готова к отражению вооруженной агрессии со стороны Киева.

26 января вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что западные и украинские политики заинтересованы в продолжении конфликта в Донбассе. По его словам, они преследуют свои выгоды в этой ситуации.

24 января глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что Киев готовит наступление в Донбассе, подтягивает к линии соприкосновения артиллерию и танки. Он отметил, что опасение вызывают и «достаточно серьезные системы» «Смерч» и «Ураган». Кроме того, глава ДНР упомянул об инструкторах из США и Великобритании, «которые уже вблизи позиций практически открыто фотографируются и выкладывают в интернет».

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