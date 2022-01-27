Почти 100 человек отравились газом в Нижегородской области в 2021 году

В 2021 году 99 человек отравились угарным газом в Нижегородской области. Четверо потерпевших погибли.

По данным Центра управления в кризисных ситуациях МЧС региона, всего зафиксировано 45 случаев отравления. В основном инциденты происходят в зимнее время. В январе 2021 года зарегистрировано девять случаев отравлений, в феврале — десять случаев, в декабре — 12 случаев. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

В числе пострадавших — 44 ребенка. По всем фактам отравлений следственный комитет проводил доследственные проверки.

В конце декабря газом отравились две семьи. Двое взрослых и два ребенка госпитализированы в Павлове, еще два человека пострадали в Московском районе Нижнего Новгорода.