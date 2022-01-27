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В ГД назвали реверансом возможную встречу глав минобороны Британии и РФ

Депутат Соболев назвал реверансом возможную встречу глав минобороны Британии и РФ
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Член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев в четверг, 27 января, прокомментировал заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, изъявившего желание посетить РФ и встретиться с российским коллегой Сергеем Шойгу.

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«Встреча нашего министра обороны и министра обороны Великобритании, конечно, как бы дипломатическая такая часть наших взаимоотношений», — объяснил парламентарий «Думе ТВ».

По его словам, такие «дипломатические реверансы», безусловно, нужны, но главной задачей и целью национальных интересов России является защита ее граждан, где бы они ни находились. Соболев напомнил, что на юго-востоке Украины, в частности в Донецкой и Луганской областях, проживает как минимум 600 тыс. российских граждан, а там уже восемь лет идет война.

«Мы обязаны просто их защитить, и никакая Великобритания нам не указ», — сказал он.

Уоллес, как сообщалось ранее в этот же день, отправился в тур по Европе, чтобы придать импульс санкциям против России и поддержать Украину на фоне опасений «вторжения» РФ. При этом он надеется встретиться с Шойгу. Согласно его ожиданиям, встреча не принесет дипломатического прорыва, но возможно, что есть шанс остановить «вторжение» России.

21 января Шойгу предложил Уоллесу провести переговоры в Москве. В Facebook ведомства он написал, что возобновление контактов в духе доброй воли между Россией и Соединенным Королевством поможет снизить напряженность в Европе.

До этого, 17 января, в ходе выступления в парламенте Соединенного Королевства Уоллес пригласил Шойгу посетить Лондон. Он заявил, что британская сторона готова вести конструктивный диалог и обсуждать вопросы по общим опасениям в сфере безопасности.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Так, 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

24 января представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что действия киевских властей свидетельствуют о подготовке к наступлению в Донбассе, такая ситуация не может не беспокоить Россию. На этом фоне пресс-секретарь президента РФ призвал НАТО повлиять на Киев, чтобы власти страны «даже не помышляли о возможности силового урегулирования на Украине».

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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