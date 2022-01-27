Карантин по АЧС ввели в трех муниципалитетах Башкирии

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ о введении карантина по африканской чуме свиней (АЧС). Ограничительные мероприятия распространяются на Аургазинский, Стерлитамакский районы и Стерлитамак.

По данным регионального управления ветеринарии, АЧС обнаружили в Башкортостане впервые. Свиньи погибли в личном подсобном хозяйстве в Стерлитамакском районе. По предварительной версии, источником заражения могли стать пищевые отходы.

Карантин действует в двух районах и городском округе. В населенных пунктах запрещен ввоз и вывоз свиней, продажа животных и свиных мясопродуктов непромышленного назначения, а также проведение сельскохозяйственных ярмарок. Об этом пишет «МедиаКорСеть».

26 января сообщалось о выявлении нового очага АЧС в Октябрьском районе Амурской области. Шесть павших кабанов нашли на территории заказника «Харьковский».