Экономист назвал невозможным полностью изменить доли валют в мировой торговле

Изменение доли тех или иных валют в мировой торговле — процесс очень инертный, и вряд ли его возможно существенно изменить с помощью политических решений. Об этом заявил «Известиям» Александр Абрамов, доцент РАНХиГС, в четверг, 27 января.

Ранее в этот же день зампредседатель Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев сообщил в интервью российским СМИ, что если операции в долларах и евро запретят, власти России начнут использовать перспективную валюту юань, еще больше поддерживая экономику Китая. По его словам, отсутствие долларовых платежей можно заменить платежами в евро, а отсутствие евровых платежей — юанем. Он отметил, что российские власти уже давно проводят курс на более сбалансированную валютную корзину и систему резервов. Сейчас, по словам Медведева, доля долларов в общем объеме составляет порядка 20%, евро — порядка 30% и юаня — порядка 20%.

По словам Абрамова, такие предложения «не являются принципиально новыми».

«Выбор валюты расчетов во многом решается не государствами, а непосредственно участниками торгово-экономических отношений. Этот выбор зависит от многих факторов, включая отсутствие ограничений по конвертации валют, их устойчивости на длинных временных горизонтах, доверия к центральным банкам стран — эмитентов валют, а также экономического потенциала стран и регионов», — рассказал он.

Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, сообщил «Известиям», что в случае введения широкомасштабных санкций США против России, которые бы затруднили расчеты в долларах, чисто технически организовать альтернативные расчеты в юанях можно во многих случаях, но более рационально сделать основной валютной опорой и в резервах, и при платежах именно евро.

«Частичного усиления заслуживает и доля расчетов в различных национальных валютах на паритетной основе», — добавил он.

Аналитик указал, что юань — «слишком подвижная валюта», ее курс только с июля 2020 по январь 2022-го колебался в коридоре от 7,18 до 6,32 за один доллар и от 8,33 до 7,10 юаней — за один евро. Это означает почти 15%-ный диапазон изменения стоимости в паре евро/юань и 12% разброса в паре доллар/юань. При этом он отметил, что котировки китайской нацвалюты дают «более предсказуемую и гладкую» динамику, чем почти 27% перепада, допустим, в паре евро/рубль за тот же период времени. Но на деле, по его словам, использование китайской валюты выглядит пока практичным только для непосредственных расчетов с торговыми партнерами из континентального Китая, поэтому товарообороты между Москвой и Пекином правительство и старается организовывать на «максимально взаимной основе».

Он подчеркнул, что сейчас не очень рационально копить большой объем резервов в юанях для расчетов в «более-менее отдаленном будущем», особенно если учесть, что именно теперь китайская нацвалюта находится вблизи верхней границы своей стоимости за последние пять-семь лет. Это означает вероятность того, что долгосрочные резервы в юанях, сделанные в настоящий момент, могут затем просесть в цене, полагает эксперт.

По словам Пушкарева, подавляющее большинство российских контрагентов не откажется перейти в расчетах на евро, в том числе за нефть и другое сырье, если обоснованием этого будет «реально озвученный пакет по-настоящему болезненных, связанных с ограничениями использования доллара санкций Вашингтона».

Для зарубежных торговых партнеров тоже не составит труда при необходимости регулярно менять на доллары, получаемые ими из России евро, считает аналитик. В крайнем случае они перенесут на российских контрагентов комиссии за обмен валют, которые на международном рынке для обмена евро на доллары и обратно не составят более нескольких десятых долей процента, добавил он.

Он выразил мнение, что шансы подорожания евро по отношению к рублю быстрее, чем доллара, невысоки, так как европейский центробанк дает более слабые сигналы готовности к ужесточению своей монетарной политики, чем Федрезерв США.

«Если по мере спада геополитической напряженности вокруг Донбасса и «обещанной» Вашингтоном российской «агрессии» против Украины курс рубля к марту-апрелю начнет приходить в норму, то и возвратные снижения курсов евро и доллара в России произойдут примерно пропорционально их январскому подъему. Так что поводов говорить о «слишком дорогом» евро в этом случае не будет», — заключил специалист.

25 января в США заявили, что их финансовые санкции против России в случае «вторжения на Украину» будут жестче, чем в 2014 году, когда рубль подешевел на 50%. В Вашингтоне напомнили, что тогда ЦБ РФ потратил 25% резервов на поддержку национальной валюты.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины российские банки не смогут совершать операции с долларом.

Отношения России и ряда стран в последние недели обострились на фоне многочисленных спекуляций Запада и Киева на тему возможного якобы планируемого вторжения России на Украину. Москва многократно опровергала подобные заявления и подчеркивала, что не вынашивает планы по нападению на Киев, а все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.