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Прокуратура начала проверку по факту смерти пациентки частной клиники в Москве

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Симоновская межрайонная прокуратура начала проверку в связи с гибелью пациентки столичной частной клиники. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры в четверг, 27 января.

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«По предварительной информации, вечером 26 января 2022 года в частной клинике на улице Люсиновской во время медицинской манипуляции скончалась 37-летняя женщина», — приводит слова представителя пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день РЕН ТВ сообщил, что женщина умерла от анафилактического шока в частной московской клинике «Клиника доктор Анкер».

Отмечается, что пациентка находилась в клинике с декабря прошлого года. По некоторым данным, она обратилась к медикам с проблемой бесплодия.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти женщины. Тело погибшей направлено на экспертизу.

Ранее, 27 сентября, Следственный комитет (СК) РФ объявил в международный розыск генерального директора и главного врача столичной частной клиники «Медицина 24/7» Олега Серебрянского по делу о смерти пациентки.

Серебрянскому инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека»).

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