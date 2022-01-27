Прокуратура начала проверку по факту смерти пациентки частной клиники в Москве
Симоновская межрайонная прокуратура начала проверку в связи с гибелью пациентки столичной частной клиники. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры в четверг, 27 января.
«По предварительной информации, вечером 26 января 2022 года в частной клинике на улице Люсиновской во время медицинской манипуляции скончалась 37-летняя женщина», — приводит слова представителя пресс-службы агентство городских новостей «Москва».
Ранее в этот день РЕН ТВ сообщил, что женщина умерла от анафилактического шока в частной московской клинике «Клиника доктор Анкер».
Отмечается, что пациентка находилась в клинике с декабря прошлого года. По некоторым данным, она обратилась к медикам с проблемой бесплодия.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти женщины. Тело погибшей направлено на экспертизу.
Ранее, 27 сентября, Следственный комитет (СК) РФ объявил в международный розыск генерального директора и главного врача столичной частной клиники «Медицина 24/7» Олега Серебрянского по делу о смерти пациентки.
Серебрянскому инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека»).