В 2022 году рынку США придется заново учиться жить без финансовых вливаний от ФРС, которые не прекращались с 2008-го и которые планируется полностью остановить в марте. Избыток ликвидности поддерживал рост цен на акции, создав у многих бумаг состояние перекупленности. Решение о сворачивании программ стимулирования, объявленное по итогам заседания ФРС 26 января, было обусловлено резким ростом инфляции в США, которая достигла 40-летних максимумов. Для сдерживания этих процессов нужно увеличение стоимости заимствований, то есть повышение процентных ставок.

После декабрьского заседания ФРС у участников рынка появилось понимание, что в 2022 году может быть три повышения. Но постепенно риторика главы регулятора Джерома Пауэлла и членов Комитета по открытым рынкам сместила ожидания до четырех повышений. Закончившееся 26 января заседание ФРС, где показатель ожидаемо сохранили в диапазоне 0–0,25%, подтвердило серьезность намерений регулятора в борьбе с инфляцией. Скупку активов, как и планировалось ранее, закончат к марту, и уже на мартовском заседании ставка может быть поднята. Джером Пауэлл не дал четких пояснений относительно целевого уровня ставки и графика повышений, оставив для ФРС пространство для маневра с учетом обстоятельств.

Для рынка акций это негативный сигнал. Рост доходностей облигаций запускает процесс переоценки справедливой стоимости бумаг. Особенно это касается акций роста и акций технологического сектора. Рост доходностей приводит к переоценке будущих доходов компании в сторону уменьшения. Это объясняет худшую динамику индекса Nasdaq Composite по сравнению с индексом S&P500 с начала года. Инвесторы сейчас предпочитают акции стоимости акциям роста.

О готовности ФРС решительно бороться с инфляцией участники рынка узнали еще после декабрьского заседания ФРС, но в тот момент рынок был сосредоточен на предновогоднем ралли, менеджеры фондов были нацелены на получение годовых бонусов, поэтому негативной реакции рынка на решения комитета и комментарии Джерома Пауэлла удалось избежать. Она однако произошла уже в 2022 году после опубликования протоколов заседания ФРС 5 января: индексы акций обрушились, доходности облигаций подскочили.

Повышение ставок, впрочем, еще не худшее из зол. Намного большую опасность представляют планы ФРС по разгрузке своего непомерно раздувшегося баланса, который уже почти достиг $9 трлн. Если Федрезерв начнет продавать скопившиеся там активы на рынке, это серьезно ухудшит ситуацию с ликвидностью и даже может стать причиной коррекции стоимости акций.

За январь индекс S&P500 уже скорректировался более чем на 10% и остановился у уровня 4300 пунктов. Снижение индекса Nasdaq Composite составило почти 15%. После такого быстрого снижения образовалась локальная перепроданность акций целого ряда крупных надежных компаний, и в ближайшей перспективе можно ожидать отскока индекса S&P500 к уровню 4550. Поводом для этого могут быть хорошие результаты отчетностей. 26 января вышли отличные данные по Microsoft Corporation (MSFT), эту эстафету вполне может перехватить Apple Inc. (AAPL). Хорошие финансовые показатели будут рассматриваться инвесторами как доказательство устойчивости экономики и могут замотивировать на покупки подешевевших привлекательных активов. Пока у инвесторов есть деньги на покупку.

Отскок, однако, не будет означать возвращения в бычий тренд. Коррекция на американском рынке акций становится всё более реальной, ее начало можно ожидать в мае. На это намекает и так называемый «январский барометр» — статистическая закономерность, в соответствии с которой, рост индекса S&P500 в первую неделю января с вероятностью 75% предсказывает рост рынка по итогам года, а снижение индекса с 50% вероятностью говорит о падении или боковом движении. Динамика индекса в начале 2022-го была нисходящей.

В ближайшей перспективе ожидается некоторое восстановление рынка. Но, скорее всего, инвесторы станут разборчивее, предпочитая компании со стабильными фундаментальными показателями, низким долгом и высокой рентабельностью капитала. Отраслевые предпочтения могут сместиться на финансовый и сырьевой (металлы и энергетика) сегменты, будут пользоваться спросом акции компаний, занимающихся логистикой, полупроводниками, кибербезопасностью, производящие литиевые аккумуляторы. Акции компаний крупной капитализации будут, скорее всего, более востребованы, чем «смолкапы». То есть в ближайшее время, если и будет рост на рынке, он будет точечным, а не повсеместным.

Автор — аналитик «Фридом Финанс»

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