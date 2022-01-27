На Украине предложили «подарить» США несуществующий российский регион
Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа» Олег Дунда предложил «передать под контроль США» несуществующий российский регион. Заявление политика прозвучало 27 января в эфире телеканала «Первый.ua».
В его «список» попали Дагестан, Владивосток и Санкт-Петербург.
«Что там у них еще есть? Ямало-Ненецкий край», — сказал он, тогда как в состав России входит Ямало-Ненецкий автономный округ.
Дунда предложил представителям других стран «изучить возможности» освоения названных им территорий.
Ранее депутат предлагал ограничить избирательные права украинцам с российскими паспортами. Кроме того, в марте 2021 года он предложил ввести уголовную ответственность за «пропаганду» на Украине идеологии «русского мира».
В январе депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Николай Тищенко, поздравляя украинцев с Днем соборности, «потерял» половину страны. Он поздравил соотечественников с Днем соборности и пожелал единства страны «От Киева до Закарпатья».
Киев находится к центру от севера страны, Закарпатье — на западе Украины. Таким образом, парламентарий «потерял» 13 областей к востоку от столицы государства.