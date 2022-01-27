Три района Карелии включат в Петрозаводскую агломерацию

Петрозаводскую городскую агломерацию планируют создать в Карелии. По данным правительства республики, в нее войдут Прионежский, Кондопожский и Пряжинский районы.

Предполагается, что агломерация будет создана вокруг Петрозаводска до 2024 года. Об этом сообщает ИА «Карелinform». По словам министра имущественных и земельных отношений Карелии Янины Свидской, будущие генпланы муниципалитетов будут корректироваться в рамках агломерации.

Под жилищное строительство в агломерации, которая представляет собой компактное скопление населенных пунктов, отдадут порядка 4 тыс. земельных участков. Кроме того, планируется развитие промышленности и туризма.

В состав агломерации Петрозаводска войдут 17 населенных пунктов, в том числе Кондопога и Пряжа.