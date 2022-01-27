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В Нижнем Новгороде задержаны трое планировавших нападение на школу подростков

СК: трое планировавших нападение на школу подростков задержаны в Нижнем Новгороде
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В Нижнем Новгороде задержаны трое несовершеннолетних, подозреваемых в подготовке нападения на школу. Об этом сообщает в четверг, 27 января, на своем сайте Следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Нижегородской области.

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«...возбуждено уголовное дело в отношении подростков в возрасте 16-17 лет, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к совершению убийства более двух лиц)», — уточнили в ведомстве.

Трое подростков, по версии следствия, вступили в сговор с целью нападения на одно из образовательных учреждений города для убийства нескольких лиц «на почве ненависти».

«В декабре 2021 - январе 2022 года подозреваемые сообща выбрали объект для нападения – школу, расположенную в Канавинском районе [Нижнего Новгорода] и спланировали в ходе нападения убивать из огнестрельного оружия учеников и сотрудников указанного учреждения и также определили дату нападения», — рассказали в СКР.

Противоправные действия были пресечены следователями и оперативными сотрудниками УФСБ по региону.

Проводятся допросы подозреваемых. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Ранее, 20 сентября, студент юридического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Тимур Бегмансуров открыл стрельбу в здании вуза.

В результате шесть человек погибли, еще 43 пострадали.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в тот же день поручил центральному аппарату СК расследовать обстоятельств гибели людей в результате стрельбы. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). В настоящий момент подозреваемому грозит пожизненный срок.

Новость дополняется

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