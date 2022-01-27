Минтранс Подмосковья призвал водителей к осторожности из-за снегопада

Водителей в Московской области попросили быть осторожными и не превышать скорость из-за снегопада. Об этом в четверг, 27 января, сообщила пресс-служба регионального минтранса.

Так, автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и избегать маневрирования. Согласно прогнозам синоптиков, снегопады в регионе будут идти до конца месяца, на дорогах возможна гололедица, отмечает агентство городских новостей «Москва».

В минтрансе отметили, что в Подмосковье до 28 января действует «желтый» уровень опасности из-за снегопада, метели и гололедицы. В ночь на 30 января ожидаются осадки в виде снега и мороз до –11 градусов.

Ранее 27 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что начало третьего месяца зимы почти на всей территории страны отметится потеплением. Температура будет выше климатической нормы, отмечает телеканал «360».