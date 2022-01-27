Прямой эфир
Экономика
Курсы доллара и евро упали более чем на 1,5 рубля
Экономика
«Молдовагаз» и «Газпром» обновят договор с учетом поправок
Мир
Эрдоган посетит Украину 3 февраля
Мир
Зеленский заявил о конструктивном характере встречи в нормандском формате
Мир
На Украине впервые выявили более 30 тыс. случаев COVID-19 за сутки
Мир
В МИДе назвали неприемлемой мысль о войне между Россией и Украиной
Общество
Регионам выделят более 7 млрд рублей для стабильной работы поликлиник
Мир
В ЛНР заявили о новом обстреле со стороны ВСУ спустя 10 дней тишины
Мир
Командующий нацгвардией Украины подал в отставку после стрельбы в Днепре
Мир
МИД заявил о готовности эвакуировать граждан России с Украины
Сюжет:

Минтранс Подмосковья призвал водителей к осторожности из-за снегопада

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Водителей в Московской области попросили быть осторожными и не превышать скорость из-за снегопада. Об этом в четверг, 27 января, сообщила пресс-служба регионального минтранса.

Умелые ручки: как завести в мороз машину
Специалисты автомобильной отрасли дали советы водителям

Так, автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и избегать маневрирования. Согласно прогнозам синоптиков, снегопады в регионе будут идти до конца месяца, на дорогах возможна гололедица, отмечает агентство городских новостей «Москва».

В минтрансе отметили, что в Подмосковье до 28 января действует «желтый» уровень опасности из-за снегопада, метели и гололедицы. В ночь на 30 января ожидаются осадки в виде снега и мороз до –11 градусов.

Ранее 27 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что начало третьего месяца зимы почти на всей территории страны отметится потеплением. Температура будет выше климатической нормы, отмечает телеканал «360».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022