Четыре «Кванториума» и 176 «Точек роста» откроют в Ленобласти

В Ленинградской области в течение трех лет намерены открыть еще четыре «Кванториума» и 176 «Точек роста». Об этом председатель комитета общего и профессионального образования региона Вероника Реброва сообщила на заседании правительства 27 января.

По ее словам, к 2024 году «Точки роста» на территории Ленинградской области смогут охватить более 50 тыс. учеников. Что касается «Кванториумов», то их открытие запланировано в Гатчине, Мурино, Сосновом Бору и Тихвине.

Как отмечает телеканал «78», в центрах дополнительного образования будут обустроены учебные мастерские. В них установят современное оборудование для полноценного развития детей.

Ранее в январе сообщалось, что в школах Ленобласти начнут проводить «уроки доброты». Решение принято после инцидента с издевательствами над девочкой в городе Никольское. На занятиях педагоги будут обсуждать с детьми вопросы коммуникации, проявления эмоций, таких как злость и жестокость.