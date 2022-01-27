Германия отказалась сокращать персонал посольства ФРГ на Украине

Германия не станет сокращать персонал посольства ФРГ на Украине. Об этом 27 января заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе выступления в парламенте страны.

Также она выступила в защиту отказа правительства Германии поставлять оружие Украине. По ее словам, необходимо использовать дипломатические способы решения ситуации в Донбассе.

«Тот, кто говорит, не стреляет, поэтому фатально просто игнорировать возобновление диалога», — цитирует ее газета Süddeutsche Zeitung.

Ранее в четверг Бербок заявила, что через неделю посетит с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом Украину, в том числе демаркационную линию в Донбассе.

Накануне замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак заявил, что прогресс в переговорах «нормандской четверки», состоявшихся в среду, «почти нулевой». Он также добавил, что участники переговоров запросили двухнедельную паузу для рассмотрения требований ДНР и ЛНР, которые игнорируются Киевом. Козак уточнил, что Украина так и не представила свои условия или видение путей урегулирования конфликта.

Встреча политических советников «нормандской четверки» прошла 26 января в Париже, в Елисейском дворце. Представители России, Германии, Франции и Украины совещались более 8,5 часа, уточняет «Газета.Ru».

25 января Канада решила отозвать семьи дипломатических работников с Украины на фоне «дестабилизирующей деятельности» в стране и вокруг нее.

24 января Берлин уведомил министерство иностранных дел Украины о намерении эвакуировать часть дипломатического корпуса и работников немецкого посольства в Киеве. Отмечалось, что в настоящее время остальные страны, Евросоюз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства иных международных и региональных организаций заявили об отсутствии на текущем этапе намерений эвакуировать или сократить персонал, учитывая отсутствие достаточных причин для этого.

Эвакуация происходит якобы на фоне сохраняющейся угрозы нападения России на Украину. При этом подобные заявления со стороны Запада начали всё чаще звучать после требования Москвы остановить распространение НАТО на восток и убрать ракетные установки от границ РФ.

Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Так, Дмитрий Песков отметил, что о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.