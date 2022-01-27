Вирусолог допустил возможность новой пандемии из-за экспериментов с NeoCoV

Лабораторные эксперименты с вирусом NeoCoV могут привести к мутациям, которые сделают его более патогенным и опасным для человека. Об этом в четверг, 27 января, рассказал вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Китайские ученые обнаружили на территории ЮАР новый коронавирус NeoCov у летучих мышей. Специалисты заявили, что на данный момент он представляет угрозу только летучим мышам, но одна точечная мутация может предоставить ему возможность проникать в организм человека.

«Именно из-за этого кроссреактивной (перекрестной с SARS-CoV-2) защиты у людей к этому новому вирусу, скорее всего, не будет, так как у NeoCoV абсолютно другие спайк-белки. Какой бы то ни было нейтрализующей активности от иммунитета к SARS-CoV-2 ждать не приходится», — заявил «Газете.Ru» Волчков.

По его словам, переход этого вируса от летучих мышей к человеку — это вероятное событие. Ученый подчеркнул, что в данном случае важно не допустить подобного перехода, поскольку как только вирусологи начинают испытывать патогены на возможность инфицировать клетки человека, они повышают риски новой пандемии.

Вместе с тем Волчков заверил, что в малых концентрациях вируса никакого эффекта не будет. Однако в человеческих клетках вирус может быстро получить необходимые адаптационные мутации, что позволит стать ему наиболее патогенным для человека, заключил специалист.

Ранее в этот день вирусолог Центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что не стоит исключать вероятность передачи человеку нового коронавируса NeoCov, однако такое развитие событий маловероятно. По его словам, существует целый ряд факторов, которые должны сойтись, чтобы это вылилось в эпидемию.

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