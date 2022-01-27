Мост на трассе Великий Новгород – Псков отремонтируют за 73,5 млн рублей

В Псковской области проведут аукцион на выполнение капитального ремонта моста через реку Колотовку на автодороге Р-56 Великий Новгород – Сольцы – Порхов –Псков. Начальная цена контракта составляет почти 73,57 млн рублей.

Согласно документам на сайте госзакупок, источником финансирования является федеральный бюджет. Ремонт необходимо выполнить до 11 августа 2023 года. Об этом сообщает «Псковская лента новостей».

Движение на мосту организовано по двум полосам. Длина переправы составляет 19,2 м. После ремонта ширина моста увеличится с 14,1 до 14,5 м.

К окончанию срока подачи поступила лишь одна заявка — от ООО «Автомобильные дороги Пскова». В ней указана начальная стоимость контракта.

В конце декабря сообщалось, что Астраханская область получит около 4 млрд рублей в ближайшие три года на ремонт искусственных дорожных сооружений. В 2022 году в регионе приведут в порядок пять мостов.