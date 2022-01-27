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Суд на Украине оставил в силе пожизненный приговор экс-главе ЛНР

Суд на Украине оставил в силе пожизненный приговор экс-главе ЛНР Плотницкому
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Суд на Украине оставил в силе приговор о пожизненном заключении экс-главе самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Игорю Плотницкому по делу о катастрофе военного самолета Ил-76. Об этом в четверг, 27 января, сообщает пресс-служба офиса украинского генпрокурора.

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Кроме того, решение о пожизненном заключении остается в силе и для соратников Плотницкого.

«Днепровский апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры и оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым к пожизненному лишению свободы приговорен бывший руководитель террористической организации «ЛНР» Игорь Плотницкий, заместитель командира незаконного вооруженного формирования «Батальон Заря» Андрей Патрушев и командир батальона боевиков «Витязь» Алексей Гуреев. Они осуждены за совершение террористического акта (ч. 3 ст. 258 УК Украины)», — указано в сообщении.

Решение о пожизненном сроке для экс-главы ЛНР и других фигурантов дела суд принял в марте прошлого года. Приговор был вынесен заочно.

Украинский военный самолет Ил-76 был сбит в ночь на 14 июня 2014 года в окрестностях Луганска, в результате погибли девять членов экипажа и 40 десантников.

По данным МВД страны, командование ПВО ЛНР осуществлял представитель народной милиции ЛНР, он и являлся непосредственным виновником крушения самолета.

Следствие считает, что Плотницкий и его соратники руководили группами боевиков, вооруженных переносным зенитно-ракетным комплексом.

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