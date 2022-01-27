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Ограничения по рыболовству введут на реке Мезень в Коми

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Реку Мезень закроют для рыболовства на четыре года в Республике Коми. Соответствующий приказ подготовило региональное министерство природных ресурсов и окружающей среды. По результатам ихтиологических исследований и мониторинга состояния водных ресурсов рыбохозяйственный потенциал реки значительно изменился. Численность основных популяций снизилась из-за любительской, а также незаконной рыбалки. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

Специалисты отметили сокращение численности сига и европейского хариуса. Также мониторинг показал уменьшение длины и веса данных видов рыб. Доминантная группа сформирована рыбами в возрасте 3–4 лет. Из контрольных выловов исчезли рыбы старших возрастных групп, а также особи предельного возраста.

Временные ограничения планируются на территории природного заказника «Удорский». Публичные слушания по вопросу ограничения рыбной ловли прошли в администрации Удорского района, теперь приказ опубликован на интернет-портале общественного обсуждения законодательных инициатив.

Ограничения будут действовать с 15 марта по 30 мая и с 1 сентября по 30 октября в течение четырех лет на участке от устья реки Елва-Мезенская до истоков, а также во всех притоках данного участка.

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