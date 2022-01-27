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Глава МИД ФРГ вместе с коллегой из Франции посетит Донбасс

Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что вместе с коллегой из Франции посетит Донбасс
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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила в четверг, 27 января, что через неделю посетит с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом Украину, в том числе демаркационную линию в Донбассе.

«Мы с моим французским коллегой Ле Дрианом через неделю снова посетим Украину, в том числе линию соприкосновения, и поддержим усилия ОБСЕ», — сказала Бербок, выступая в бундестаге.

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Она уточнила, что «Минские договоренности имеют решающее значение» в урегулировании конфликта. При этом министр добавила, что Германия готова поддержать Украину экономически и финансово.

«Поэтому мы приняли сознательное решение не сокращать персонал нашего посольства [в Киеве], но [приняли решение] что мы поддержим Украину нашим присутствием и инвестициями», — заключила Бербок.

Накануне замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак заявил, что прогресс в переговорах «нормандской четверки» «почти нулевой». Он также добавил, что участники переговоров запросили двухнедельную паузу для рассмотрения требований ДНР и ЛНР, которые игнорируются Киевом. Козак уточнил, что Украина так и не представила свои условия или видение путей урегулирования конфликта.

Спустя день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что еще предстоит проанализировать, почему несколько участников минского процесса имеют «разное понимание предельно понятных и четких формулировок». Однако, как добавил представитель Кремля, «нет худа без добра».

Встреча политических советников «нормандской четверки» прошла 26 января в Париже, в Елисейском дворце. Представители России, Германии, Франции и Украины совещались более 8,5 часа, писала «Газета.Ru».

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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