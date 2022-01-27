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Максим «Топор» Щербаков прочитал стихотворение перед «Вечером бокса»

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Российский боец Максим «Топор» Щербаков 27 января прошел процедуру взвешивания перед «Вечером бокса» на РЕН ТВ, после чего он прочитал стихотворение «Галера жизни», внеся в текст небольшие правки.

«Я буду плыть, ведь жизнь — это движение.

Так значит полный вперед!

Как часто победы сменяют поражения.

Словно пламя и лед.

И на этом турнире я закалю свою волю,

Или сломаю хребет», — сказал боец.

26 января Макс Топор зачитал четверостишие Омара Хайяма на открытой тренировке. Он удивил собравшихся знанием поэзии персидского философа.

В ходе «Вечера бокса» Щербаков встретится на ринге с Максимом Новоселовым. На пресс-конференции, посвященной шоу, Макс Топор заявлял, что сочтет за честь отправить Новоселова «на пенсию». Тот со своей стороны говорил, что слышит подобные высказывания каждый год. Кроме того, он пообещал преподать урок своему сопернику.

«Вечер бокса» состоится 28 января, РЕН ТВ покажет бои в прямом эфире. Трансляция начнется в 23:00.

В основном карде зрителей ждет три поединка. На ринге встретятся бойцы Вячеслав Дацик и Зелемхан Дукаев, Павел Шульский и Никита Бачин, а также Максим Новоселов и Максим Щербаков.

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