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Водитель фургона пострадал при столкновении с фурой в Рязани

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В Рязани в результате столкновения фургона и грузовика пострадал человек. Об этом сообщает региональное УМВД.

Авария произошла 27 января на Михайловском шоссе. По данным правоохранительных органов, грузовой автомобиль Scania врезался в фургон Peugeot, буксируемый на гибкой сцепке.

В результате столкновения пострадал водитель фургона. Мужчине была оказана медицинская помощь, пишет РИА «7 новостей».

По факту произошедшего организована проверка.

27 января три автомобиля столкнулись на трассе Сызрань–Саратов–Волгоград в Саратовской области. Смертельные травмы получили водитель и два пассажира легкового автомобиля.

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