Водитель фургона пострадал при столкновении с фурой в Рязани
В Рязани в результате столкновения фургона и грузовика пострадал человек. Об этом сообщает региональное УМВД.
Авария произошла 27 января на Михайловском шоссе. По данным правоохранительных органов, грузовой автомобиль Scania врезался в фургон Peugeot, буксируемый на гибкой сцепке.
В результате столкновения пострадал водитель фургона. Мужчине была оказана медицинская помощь, пишет РИА «7 новостей».
По факту произошедшего организована проверка.
27 января три автомобиля столкнулись на трассе Сызрань–Саратов–Волгоград в Саратовской области. Смертельные травмы получили водитель и два пассажира легкового автомобиля.