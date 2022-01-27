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УАЗ планирует оптимизировать свой модельный ряд

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Ульяновский автомобильный завод в ближайшее время планирует оптимизировать существующий модельный ряд. Об этом говорится во вступительной колонке генерального директора УАЗа Адиля Ширинова в новом номере газеты «Панорама УАЗ» (№ 1 за 2022 год).

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«Если говорить о перспективах завода, в планах оптимизация существующего модельного ряда, серьезная работа над качеством автомобилей, развитие экспорта. УАЗ рентабелен, имеет свою клиентскую нишу, а рыночный потенциал модельной линейки завода по-прежнему весьма прочный — об этом лучше всего говорит рост объемов производства», — отметил Адиль Ширинов.

По итогам 2021 года УАЗ выпустил 41 тыс. внедорожников и грузовиков, что на 16,7% больше, чем в 2020 году. Поставки на экспорт увеличились на 57%, вдвое выросло производство грузовиков «Профи».

В январе 2021 года появилась информация, что российский холдинг Sollers, в который входит Ульяновский автомобильный завод, прекратил работу над «Русским Prado».

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