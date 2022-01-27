Умерла советская балерина Татьяна Легат

В Москве на 88-м году жизни умерла советская балерина, заслуженная артистка РСФСР Татьяна Легат. Об этом 27 января сообщила ее дочь Алена Соловьева.

Артистка умерла в больнице, где находилась всего несколько дней. В последние годы она работала педагогом-репетитором в Михайловском театре в Петербурге, но с началом пандемии коронавируса родственники перевезли ее в Москву, отмечает «Интерфакс».

Легат родилась в 1934 году в Ленинграде. Ее прадедом был ученик Мариуса Петипа Густав Легат, чьи сыновья также стали танцовщиками и балетмейстерами.

В Ленинградское хореографическое училище Легат поступила в 1943 году, в 1953-м после выпуска была принята в Мариинский театр, где танцевала до конца 1970-х годов.

Позднее балерина работала педагогом-репетитором в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко в Москве, с 1992 года — педагог-репетитор Бостонского балета в США.

В 2010 году балерина вернулась на работу в Михайловский театр в Петербурге.