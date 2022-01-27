Губернатор Вологодской области заболел COVID-19

Глава Вологодской области Олег Кувшинников заболел COVID-19. Об этом 27 января он написал в Instagram.

Губернатор отметил, что чувствует себя нормально и продолжает работать дистанционно.

«У меня подтвердился диагноз «коронавирус». Чувствую себя неплохо. Работаю удаленно. До результатов контрольного теста мои обязанности будет исполнять первый замгубернатора, председатель правительства Антон Викторович Кольцов», — сообщил Кувшинников.

По его словам, он заразился за неделю до ревакцинации. Последнюю прививку от коронавируса Кувшинников сделал 3 августа 2021 года и планировал ревакцинироваться 3 февраля.

19 января стало известно, что губернатор Орловской области Андрей Клычков во второй раз заболел COVID-19. Он уточнил, что тест на коронавирус оказался положительным у всей семьи за исключением двух старших сыновей. Сейчас глава региона и его родственники соблюдают домашний режим, губернатор продолжает работу в онлайн-режиме.