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Чак Паланик отреагировал на измененную в Китае концовку фильма «Бойцовский клуб»

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Американский писатель Чак Паланик, автор книги «Бойцовский клуб», отреагировал на альтернативную концовку одноименного фильма, которую придумали в китайском онлайн-кинотеатре.

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На своей странице в Twitter 26 января Паланик поддержал это решение.

«Это супер, прекрасно! В Китае все получают свой хеппи-эндинг!» — написал Паланик.

Оригинальный фильм с Брэдом Питтом, Эдвардом Нортоном и Хеленой Бонэм Картер в главных ролях заканчивается тем, что Рассказчик (Эдвард Нортон) убивает свое альтер-эго по имени Тайлер (Брэд Питт). После этого он наблюдает за реализацией своего анархистского проекта «Разгром» по уничтожению потребительского общества. В картине это демонстрируется при помощи рушащихся небоскребов.

В беседе с TMZ Чак Паланик рассказал, что китайский вариант концовки на самом деле ближе к тому, чем заканчивается его книга. В романе Паланика схема Рассказчика (Эдвард Нортон) тоже терпит неудачу — но не из-за мудрости и компетентности властей, а из-за неисправности его бомбы, пишет «Газета.Ru».

Также Чак Паланик рассказал, что ранее зарубежные издатели редактировали его роман, чтобы сделать его более похожим на культовый фильм Дэвида Финчера, пишет RT.

Ранее в январе в Китае, где картину недавно разместили на стриминговом сервисе Tencent Video, изменили концовку «Бойцовского клуба». Так, фильм Дэвида Финчера заканчивается хорошо, о чем зрители узнают из текста на черном фоне вместо кадров со взрывами. В нем сказано, что государство успешно раскрыло план Тайлера (Брэд Питт) по уничтожению мира. После суда Тайлер был отправлен в сумасшедший дом на лечение. Он был выписан из госпиталя в 2012 году, пишет сайт kp.ru.

О причинах изменения концовки представители онлайн-кинотеатра не сообщили. Источник рассказал, что перемонтированная версия прислана правообладателями и одобрена правительством Китая. После этого стриминговые сервисы получили возможность показывать фильм, отмечает телеканал «360».

В августе 2018 года власти Китая запретили семейный фильм режиссера Марка Форстера о повзрослевшем друге Винни-Пуха Кристофере Робине. По данным западных СМИ, это связано с популярным в Китае мемом, сделанным оппозицией, где председатель КНР Си Цзиньпин сравнивается с Винни-Пухом.

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