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В МИД России назвали условие снижения военной напряженности в Европе

МИД России: военная напряженность в Европе снизится, если НАТО уведет силы из ряда стран
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Если НАТО отведет свои силы из восточноевропейских стран, то снизится военная напряженность в Европе. Об этом 27 января в ходе брифинга, транслировавшегося в Twitter МИД РФ, заявил заместитель директора информации и печати ведомства Алексей Зайцев.

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«Понятно, что военная напряженность снизится, если НАТО отведет свои силы из восточноевропейских стран. К этому мы и призываем», — подчеркнул он.

По словам дипломата, отвод сил НАТО из стран Восточной Европы — один из опорных пунктов предложений Москвы к альянсу по гарантиям безопасности.

Накануне посол США Джон Салливан передал Москве ответы на предложения Вашингтона по гарантиям безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что в ответах изложен «серьезный дипломатический путь вперед». Он подчеркнул, что власти США готовы к сотрудничеству и коммуникации с Россией.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил 27 января, что ответ Белого дома подчеркивает серьезность и ответственность, с которой рассматривается Вашингтоном текущая ситуация.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также прокомментировал ответ США по гарантиям безопасности, отмечает «Газета.Ru». По словам представителя Кремля, на изучение документов потребуется время.

В январе 2022 года в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия–НАТО в Брюсселе, после чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документ предполагает, в частности, нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года, а также неразмещение ударных вооружений у российских рубежей.

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