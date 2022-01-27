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Боец Шульский рассказал о дружеских отношениях с соперником Эльбаевым

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Мастер спорта по боксу Павел Шульский и его соперник Даниял «Т-34» Эльбаев 27 января прошли процедуру взвешивания перед «Вечером бокса» на РЕН ТВ.

Разница в массе спортсменов — 40 кг, Эльбаев оказался тяжелее. Шульский сказал, что ему, по сути, придется сражаться против двух людей. Однако он отметил, что с соперником его связывают дружеские отношения.

«Спорт объединяет… Я с радостью приезжаю в гости к своему сопернику в Кабардино-Балкарию, он приезжает ко мне в Пятигорск. Мы показываем пример дружбы народов. Мы сделаем хороший зрелищный бой. Он покажет, что он может, я покажу, что я могу. Его вес — 140 кг, это на 40 кг больше, чем у меня. Считай, что это два человека будут против меня драться», — сказал Шульский.

26 января Шульский назвал предстоящий бой одним из самых сложных в карьере. Он также рассказал, какую тактику планирует использовать.

Бойцы встретятся на ринге 28 января в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», все поединки которого телеканал покажет в прямом эфире. Также в этот вечер сразятся Вячеслав Дацик и Зелемхан «Пулеметчик» Дукаев, Максим Новоселов и Максим «Топор» Щербаков.

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