Драчев раскритиковал СБР после невылета биатлонистов на Олимпиаду в Пекин

Экс-глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев назвал безответственным решение о невылете четырех членов национальной команды в Пекин из-за проблем с QR-кодами.

«Безответственность и разгильдяйство! Дай бог, чтобы эта ситуация с невылетом спортсменок и Шашилова благополучно разрешилась и все в итоге добрались до Пекина», — заявил он в беседе с сайтом «Чемпионат».

Он указал на недопустимость сценария, при котором команда отправилась бы на Олимпийские игры без своего тренера. Драчев подчеркнул, что все вопросы по данному инциденту необходимо задавать руководству СБР, допустившему «такой бардак».

Ранее в этот день в СБР сообщили, что в Пекин из-за проблем с QR-кодом не улетели старший тренер женской команды Михаил Шашилов, биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, а также массажист Роман Никитин, передает «Газета.Ru».

Кроме того, стало известно, что тест на коронавирус руководителя сервис-группы сборной Александра Печерского оказался положительным.

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова предположила, что в ближайшее время данный вопрос будет решен и спортсмены прибудут в Китай. При этом она задалась вопросом, почему ситуация вокруг QR-кодов не была разрешена заранее.

Как уточнил руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов, вместо заболевшего COVID-19 Печерского на Олимпиаду в Пекин полетит другой сотрудник.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.