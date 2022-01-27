Прямой эфир
Экономика
Курсы доллара и евро упали более чем на 1,5 рубля
Экономика
«Молдовагаз» и «Газпром» обновят договор с учетом поправок
Мир
Эрдоган посетит Украину 3 февраля
Мир
Зеленский заявил о конструктивном характере встречи в нормандском формате
Мир
На Украине впервые выявили более 30 тыс. случаев COVID-19 за сутки
Мир
В МИДе назвали неприемлемой мысль о войне между Россией и Украиной
Общество
Регионам выделят более 7 млрд рублей для стабильной работы поликлиник
Мир
В ЛНР заявили о новом обстреле со стороны ВСУ спустя 10 дней тишины
Мир
Командующий нацгвардией Украины подал в отставку после стрельбы в Днепре
Мир
МИД заявил о готовности эвакуировать граждан России с Украины
Сюжет:

Драчев раскритиковал СБР после невылета биатлонистов на Олимпиаду в Пекин

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев назвал безответственным решение о невылете четырех членов национальной команды в Пекин из-за проблем с QR-кодами.

Хорошилова повод: смогут ли наши ветераны проявить себя в Пекине
И почему успех российских горнолыжников и прыгунов с трамплина может стать настоящим подвигом

«Безответственность и разгильдяйство! Дай бог, чтобы эта ситуация с невылетом спортсменок и Шашилова благополучно разрешилась и все в итоге добрались до Пекина», — заявил он в беседе с сайтом «Чемпионат».

Он указал на недопустимость сценария, при котором команда отправилась бы на Олимпийские игры без своего тренера. Драчев подчеркнул, что все вопросы по данному инциденту необходимо задавать руководству СБР, допустившему «такой бардак».

Ранее в этот день в СБР сообщили, что в Пекин из-за проблем с QR-кодом не улетели старший тренер женской команды Михаил Шашилов, биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, а также массажист Роман Никитин, передает «Газета.Ru».

Кроме того, стало известно, что тест на коронавирус руководителя сервис-группы сборной Александра Печерского оказался положительным.

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова предположила, что в ближайшее время данный вопрос будет решен и спортсмены прибудут в Китай. При этом она задалась вопросом, почему ситуация вокруг QR-кодов не была разрешена заранее.

Как уточнил руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов, вместо заболевшего COVID-19 Печерского на Олимпиаду в Пекин полетит другой сотрудник.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022