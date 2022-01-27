Вирусолог усомнился в возможности передачи коронавируса NeoCov из ЮАР человеку

Вирусолог Центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что не стоит исключать вероятность передачи человеку обнаруженного в ЮАР у летучих мышей нового коронавируса NeoCov, однако это маловероятно.

В беседе с Lenta.ru в четверг, 27 января, вирусолог подчеркнул, что мутация является «сутью жизни вирусов», потому они всегда будут размножаться и изменяться. Между тем вероятность, что новый коронавирус приспособится к человеческой популяции, невысока. Даже в случае возникновения такой мутации нет гарантии старта новой пандемии.

Альтштейн сравнил коронавирусы с бомбой замедленного действия, напомнив, что в этом веке они распространялись трижды. Сначала был SARS-CoV в 2002–2003 годах, потом MERS в 2012–2013 годах и теперь SARS-CoV-2.

«Это не такое простое дело, чтоб произошла мутация и сразу началась пандемия. У вирусов есть такая особенность — они могут передаваться от человека человеку, но нужно, чтобы размножение их было соответствующего уровня, способность выделяться из организма, чтобы попасть в другого человека, тоже должна быть на высоком уровне, восприимчивость должна быть повышенная», — объяснил Альтштейн.

Он добавил, что существует целый ряд факторов, которые должны сойтись, чтобы это вылилось в эпидемию, что случается очень редко, пишет «Москва 24».

Ранее в этот день в беседе с НСН Альтштейн отметил, что нет поводов для паники, учитывая также, что человечество на фоне пандемии SARS-CoV-2 научилось создавать вакцину против любого коронавируса.

Ранее китайские ученые обнаружили на территории ЮАР новый коронавирус NeoCov у летучих мышей. Специалисты заявили, что на данный момент он представляет угрозу только летучим мышам, но одна точечная мутация может предоставить ему возможность проникать в организм человека.

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