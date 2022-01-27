МИД РФ анонсировал визит Лаврова в Китай

Глава МИД России Сергей Лавров посетит КНР в середине следующей недели. Об этом в четверг, 27 февраля, в ходе брифинга заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

По словам дипломата, Лавров обсудит с китайским коллегой Ван И двусторонние вопросы и подготовку саммита.

«В ходе переговоров в Пекине главы внешнеполитических ведомств двух стран проведут обсуждение актуальных тем двусторонней повестки дня с акцентом на подготовку олимпийского саммита лидеров России и Китая, на координацию на международной арене, основные региональные и глобальные проблемы», — отметил Зайцев.

Ранее Лавров заявил, что президент РФ Владимир Путин посетит открытие Олимпийских игр в Пекине 4 февраля, а также проведет переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.