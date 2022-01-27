Обнаруженные в Новгородской области кости не принадлежат пропавшей девочке

Криминалисты предварительно установили, что фрагменты костей, найденные в печи в доме родителей пропавшей девочки из города Холма (Новгородская область), не принадлежат человеку. Об этом в четверг, 27 января, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. <...> Поиски малолетней продолжаются», — говорится в заявлении.

Сообщение о пропаже девочки 2020 года рождения поступило 25 января. По словам матери, в момент исчезновения она стирала белье в бане, а девочка спала в доме. Входная дверь не была закрыта на замок, однако, как утверждает женщина, ребенок не мог самостоятельно уйти на улицу в мороз. После этого правоохранители во время поисков нашли в печи в доме останки, напоминающие фрагменты костей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Оно будет передано в центральный аппарат по поручению председателя СКР. Мать пропавшей задержана вместе со своим сожителем.

В ходе расследования установлено, что семья пропавшей девочки состояла на учете в органах системы профилактики. В декабре у матери забрали семерых детей из-за ненадлежащих условий проживания. Младшую дочь оставили в связи с возрастом. Следственное управление СКР по Новгородской области возбудил уголовное дело по факту халатности органов опеки (ч. 1 ст. 293 УК РФ).