В Госдуме поддержали повышение ряда соцвыплат и пособий с 1 февраля

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев прокомментировал в четверг, 27 января, сообщение о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства об индексации с 1 февраля ряда социальных выплат, компенсаций и пособий.

«Я очень рад тому, что увеличиваются социальные выплаты, и это продолжение той тенденции, которую мы видим на протяжении последних лет и которую реализует наше правительство. В частности, и динамичная реализация поручений президента по оперативной индексации пенсий, причем с опережением», — заявил Гутенев в беседе с RT.

По его словам, инфляционные процессы, запущенные эмиссионным станком Евросоюза и США, спровоцировали глобальную инфляцию, и в этих условиях периодическая индексация — это то, что составляет повседневность.

Также Гутенев отметил, что своевременная индексация пособий и соцвыплат должна компенсировать те издержки, с которыми сталкиваются российские граждане в условиях инфляционных процессов.

Ранее в этот день Мишустин сообщил на заседании правительства о повышении социальных пособий. В 2022 году ежемесячные выплаты семьям с детьми, гражданам с ограничениями по здоровью, пострадавшим на производстве и ветеранам будут увеличены на 8,4%, сообщает телеканал «360».

Также глава кабмина заявил, что размер материнского капитала на первого ребенка будет увеличен до 524 тыс. рублей, а на второго и последующих детей — до более 693 тыс. рублей, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне члены Совета Федерации одобрили закон об индексации пенсий в 2022 году на 8,6%. Решение принято единогласно, за проголосовали 144 сенатора.

Кроме того, Пенсионный фонд России (ПФР) с 1 июля 2021 года начал принимать заявления на пособия неполным семьям с детьми от восьми до 17 лет и беременным, которые встали на учет в ранние сроки. Как уточнялось, заявление можно подать на портале госуслуг или в клиентской службе ПФР по месту жительства.