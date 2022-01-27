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Прокуратура взяла на контроль дело экс-главы подмосковного Росимущества

Источник: взяткой экс-главе Росимущества Подмосковья был отдых в Сочи
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Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела в отношении экс-руководителя управления Росимущества по Московской области Николая Пешкова. Об этом сообщила в четверг, 27 января, пресс-служба ведомства.

О том, что Пешкова задержали, стало известно ранее в этот день. В тот же день Бабушкинский суд Москвы арестовал Пешкова до 25 марта. Он проходит по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. По данной статье предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы, добавляет «Газета.Ru».

По данным следствия, Пешков получил от коммерсанта «за содействие в его вопросах» взятку, которая представляла собой оплату гостиничного номера на одном из российских курортов.

При этом источник в беседе с «РИА Новости» уточнил, что речь идет об отдыхе в Сочи, за который коммерсант заплатил более 250 тыс. рублей.

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