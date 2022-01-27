Около 800 тыс. тюльпанов вырастят к 8 Марта в Ульяновске
В теплицах Ульяновска к 8 Марта планируют вырастить порядка 800 тыс. тюльпанов 19 сортов. Кроме того, до 3 тыс. тюльпанов срежут и упакуют к Дню всех влюбленных.
По словам директора городского центра по благоустройству и озеленению Геннадия Моргунова, объем выращенных цветов увеличивается ежегодно. Основная работа теплиц приходится на март. В этом году горожанам предложат 19 сортов цветов, в том числе два новых — «Гус папендрехт» и «Гранд Перфекшн». При этом самым популярным сортом каждый год становится «Стронг голд».
Луковицы поставляются из Нидерландов, специалисты выращивают цветы в грунте с соблюдением технологии выгонки. Об этом пишет ulpravda.ru.
Кроме того, в теплицах вырастили порядка 5 тыс. роз сортов «Белый Аваланш» и «Черная магия».