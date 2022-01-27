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Бойцы Дацик и Дукаев прошли процедуру взвешивания перед поединком

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Российский боец Вячеслав Дацик, известный также как «Рыжий Тарзан», оказался тяжелее своего соперника Зелимхана Дукаева по прозвищу «Пулеметчик» на 33 кг.

Бойцы прошли процедуру взвешивания перед поединками — Дацик показал на весах 124,8 кг, Дукаев оказался на четверть легче — 91,5 кг.

Во время «битвы взглядов» Дацик зарычал и этим рассмешил соперника.

Днем ранее Дукаев поделился с «Известиями» своими ожиданиями от предстоящего поединка. По признанию бойца, сейчас он потерял свою скорость, однако ему удалось немного восстановиться. Он подчеркнул, что не намерен проигрывать Дацику.

26 января Дацик обратился к Дукаеву и предложил ему драться, как ему «удобно», а также заявил, что рассчитывает на «красивый бой».

22 января боксер Максим Бабанин заявил, что Дацик значительно «прибавил» в боксе и поэтому его сопернику Пулеметчику придется на ринге непросто. Он рассказал, что видел бои Дукаева, и если Дацик сделает работу правильно, то победит.

«Вечер бокса» состоится 28 января, РЕН ТВ покажет бои в прямом эфире. Трансляция начнется в 23:00.

Главным событием вечера станет бой Вячеслава Дацика и Зелимхана Дукаева. В других боях вечера силами померятся Максим Новоселов и Максим («Топор») Щербаков, а также Павел Шульский и Даниял («Т-34») Эльбаев.

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