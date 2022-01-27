Бойцы Дацик и Дукаев прошли процедуру взвешивания перед поединком

Российский боец Вячеслав Дацик, известный также как «Рыжий Тарзан», оказался тяжелее своего соперника Зелимхана Дукаева по прозвищу «Пулеметчик» на 33 кг.

Бойцы прошли процедуру взвешивания перед поединками — Дацик показал на весах 124,8 кг, Дукаев оказался на четверть легче — 91,5 кг.

Во время «битвы взглядов» Дацик зарычал и этим рассмешил соперника.

Днем ранее Дукаев поделился с «Известиями» своими ожиданиями от предстоящего поединка. По признанию бойца, сейчас он потерял свою скорость, однако ему удалось немного восстановиться. Он подчеркнул, что не намерен проигрывать Дацику.

26 января Дацик обратился к Дукаеву и предложил ему драться, как ему «удобно», а также заявил, что рассчитывает на «красивый бой».

22 января боксер Максим Бабанин заявил, что Дацик значительно «прибавил» в боксе и поэтому его сопернику Пулеметчику придется на ринге непросто. Он рассказал, что видел бои Дукаева, и если Дацик сделает работу правильно, то победит.

«Вечер бокса» состоится 28 января, РЕН ТВ покажет бои в прямом эфире. Трансляция начнется в 23:00.

Главным событием вечера станет бой Вячеслава Дацика и Зелимхана Дукаева. В других боях вечера силами померятся Максим Новоселов и Максим («Топор») Щербаков, а также Павел Шульский и Даниял («Т-34») Эльбаев.