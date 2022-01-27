Штормовое предупреждение объявили в Крыму из-за снега и ветра

В ближайшие два дня в Крыму ожидается ухудшение погодных условий. В республике прогнозируют мокрый снег и усиление ветра.

Штормовое предупреждение распространило главное управление МЧС по Крыму. Согласно прогнозам, 28 и 29 января местами ожидаются сильные осадки, а также отложение снега. Юго-западный с переходом на северо-западный ветер усилится до 17–22 м/с. Об этом сообщает ИА «Крыминформ».

Также сотрудники МЧС предупреждают о гололедице. Местных жителей просят соблюдать осторожность на дорогах и около моря.

Днем ранее штормовое предупреждение объявили в Камчатском крае. В акваториях Тихого океана и Берингова моря высота волн может достигнуть 8-10 м.