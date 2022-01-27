Проработку реконструкции Грабцевского шоссе возобновили в Калуге

В Калуге возобновили работу по реконструкции Грабцевского шоссе на участке между улицами Прончищева и Зерновой. Проектно-сметная документация должна быть подготовлена в течение 2022 года.

Проект был готов несколько лет назад, однако к настоящему моменту он сильно устарел. Задачу подготовить новую документацию поставил городской голова Калуги Дмитрий Денисов. Об этом пишет газета «Весть».

Сроки начала строительных работ пока неизвестны. Денисов сообщил о больших планах на развитие данной части города.

«Там находятся несколько крупных промышленных предприятий, гипермаркеты, МРЭО ГИБДД, путь в аэропорт, а с недавних пор ведется активное жилищное строительство», — уточнил городской голова.

Кроме того, Денисов назвал важной стройкой 2022 года реконструкцию северного въезда в Калугу по Московской улице.