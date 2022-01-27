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Суд в Германии обязал Facebook разрешить использовать псевдонимы

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Федеральный верховный суд в Германии постановил, что в некоторых случаях платформа Facebook должна разрешить пользователям использовать ненастоящие имена. Об этом 27 января сообщили на сайте суда.

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Отмечается, что в 2018 году платформа заблокировала аккаунты двух пользователей, поскольку их псевдонимы не соответствовали условиям пользовательского соглашения. Аккаунт одного из истцов был разблокирован после смены имени с псевдонима на настоящее.

Согласно правилам Facebook, платформа в некоторых случаях имеет право просить пользователей подтвердить свою личность.

Как говорится в заявлении суда, требование использовать настоящее имя для давно зарегистрированных пользователей недействительно. В связи с изменением в законодательстве постановление распространяется лишь на старые дела.

Суд ссылается на одно из положений закона о телемедиа, действовавшего до 30 ноября 2021 года. Согласно ему, провайдер обязан предоставлять услуги пользователям, использующим псевдонимы или желающим остаться анонимными, «в той мере, насколько это технически возможно и целесообразно».

Ранее, в октябре 2021 года, основатель Facebook Марк Цукерберг ответил на критику соцсети. На обвинения в дискриминации некоторых пользователей он отметил, что открытая позиция Facebook заключается в том, что при принятии решений об удалении контента сотрудникам приходится учитывать социальные аспекты. Например, при уменьшении вредоносного контента принимать в расчет свободу мысли, при обеспечении конфиденциальности — оказывать поддержку правоохранительным органам.

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