В Томске ребенок попал в больницу после падения из окна школы

В Томске школьник выпал из окна на четвертом этаже в общеобразовательном учреждении № 40. Сейчас он находится в больнице. Об этом 27 января сообщил начальник департамента образования администрации Томска Максим Савенков.

«Ученик восьмого класса во время перемены выпал из окна на четвертом этаже здания. Ребенок с травмами доставлен в больницу скорой медицинской помощи», — написал он в Telegram-канале городской мэрии.

Правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего. Администрация школы держит связь с родителями ученика.

По данному факту Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело.

Главный врач Томской больницы скорой медицинской помощи Андрей Караваев сообщил, что состояние подростка оценивается как тяжелое, у него — множественные травмы.

«Ребенка обследуют, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — сказал медик.

1 января в Твери из окна квартиры на пятом этаже выпал семилетний мальчик. Ребенок выжил, так как снег смягчил удар от падения. Предположительно, мальчик играл в комнате, залез на подоконник и открыл окно.

В середине декабря 2021 года следствие проводило проверку по факту падения ребенка из окна квартиры на юге Москвы. Было установлено, что в квартире, из окна которой выпал малыш, оказывались платные услуги по уходу за детьми. В квартире находилось еще пятеро несовершеннолетних.