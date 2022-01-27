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Запрещающие выход на лед знаки установили в Оренбурге на берегу Урала

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В Оренбурге на берегу реки Урал появились новые информационные знаки, запрещающие выходить на лед. За нарушение запрета положен штраф.

Такие таблички можно увидеть на улице Красная Площадь. Установкой занимались госинспекторы Центра ГИМС и сотрудники администрации Южного округа.

Место для установки выбрано не случайно. Здесь на лед часто выходят не только дети, но и взрослые. Им грозит штраф в размере 500 рублей. Если будет замечено повторное нарушение, придется заплатить 1 тыс. рублей, уточняет «Урал56.Ру».

В ноябре в Оренбурге за 10 дней три человека провалились под лед и утонули. Резонансная трагедия произошла в микрорайоне Кушкуль. Дети четырех и шести лет, оставшиеся без присмотра, пошли гулять к водоему, позже их тела в воде обнаружили местные жители. Несовершеннолетние провалились под лед и погибли от переохлаждения.

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