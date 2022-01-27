Тело 85-летнего мужчины нашли возле железной дороги в Мурманске

В Мурманске установлена личность мужчины, тело которого нашли возле железнодорожных путей в Ленинском округе. Причина смерти 85-летнего пенсионера будет установлена в ходе экспертизы.

Прохожие нашли мужчину в районе улицы Александра Невского, они обратились в правоохранительные органы. Прибывший на место следователь осмотрел тело погибшего. Видимых признаков насильственной смерти или повреждений не обнаружено.

ИА «Би-порт» уточняет, что с 25 января спасатели поискового отряда «СеверСпас» искали 85-летнего мужчину, который вышел из дома на улице Хлобыстова и пропал. По факту обнаружена погибшего мужчины проводится проверка.

20 января в Ленинградской области пассажирский поезд насмерть сбил 12-летнего ребенка. По факту гибели несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.