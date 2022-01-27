Стали известны подробности смерти петербуржца после обследования желудка

Одному из погибших пациентов в Санкт-Петербурге после обследования желудка дали выпить неизвестный раствор, в результате ему стало плохо. Об этом рассказала «Известиям» 27 января супруга мужчины.

О том, что после исследования желудка в Санкт-Петербурге погибли пациенты, стало известно накануне. Однако изначально сообщалось о двух погибших — 60 и 42 лет, а еще два человека находились в отделении интенсивной терапии. 27 января, по данным «Известий», число погибших увеличилось до трех, а в реанимации оказались три человека.

«Да он ни от чего не лечился, у него была грыжа пищевода. Для того чтобы лечь на госпитализацию, ему необходимо было пройти вот это обследование <…> Как только ему дали выпить вот это контрастное вещество, ему сразу стало плохо», — отметила супруга одного из погибших.

Она также уточнила, что, после того как мужчина вернулся домой, в тот же день ему вызвали скорую помощь. С каждой минутой пострадавшему становилось всё хуже и хуже, добавила его супруга.

«Его рвало. Причем вот этим белым порошком», — подчеркнула женщина.

Ранее в этот день стало известно, что причиной гибели пациентов могло стать отравление солями бария. По информации «Известий», процедура должна была выполняться с использованием сульфата бария, но вместо безвредного вещества был задействован препарат с содержанием опасных водорастворимых солей бария.

Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).