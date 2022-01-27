В Узбекистане полностью восстановили энергоснабжение

Выработка электроэнергии и ее подача во все регионы Узбекистана восстановлена. Об этом в четверг, 27 января, заявила пресс-секретарь минэнерго республики Эльмира Бекмуродова.

«В настоящее время все тепловые электростанции, кроме Туракурганской, работают в штатном режиме и энергоснабжение Узбекистана восстановлено», — сказала она ТАСС.

На всех тепловых электростанциях организована круглосуточная работа специальных дежурных групп, дополнила Бекмуродова.

Массовое отключение электричества произошло в Узбекистане 25 января. Сбой в системе охватил сразу несколько городов: Ташкент, Самарканд, Бухару, Карши, Гулистан, Коканд, Чирчик.

Временно приостановило работу метро. Местные жители сообщали о перебоях с водой и отоплением, все больницы в Узбекистане подключили к дополнительным источникам питания. Кроме того, все аэропорты Узбекистана прекратили работу, дополняет «Газета.Ru».

В министерстве энергетики Узбекистана отметили, что отключение электроэнергии в республике произошло из-за аварии в электросетях Казахстана. В результате аварии изменилось напряжение в единой электросети государств-соседей.