Биолог усомнился в опасности открытого в ЮАР вируса для человека

Из всего разнообразия вирусов, открытых за последние годы, следует обращать внимание только на те, которые действительно опасны для человека. Такое мнение высказал в четверг, 27 января, молекулярный биолог, доктор биологических наук Сергей Нетесов, комментируя выводы китайских ученых об открытом в ЮАР патогене NeoCov.

Он считает, необоснованным повышенное внимание к этому вирусу.

«Дело в том, что за несколько лет были открыты десятки видов коронавируса животных. Они были открыты в Китае, в Юго-Восточной Азии, в Африке и даже в России. Имеют значение только те из них, которые доказано вызывают болезнь у человека. Потому что говорить про все сотни видов вирусов можно сколько угодно», — сказал ученый в беседе с телеканалом «Звезда».

Нетесов напомнил, что вирус ближневосточного респираторного синдрома был открыт на Аравийском полуострове 10 лет назад.

«Он действительно поражает человека со смертностью 30%. Он передается человеку только от верблюдов, причем одногорбых. Про него написали, разработали рекомендации для людей, которые контактируют с верблюдами, и продолжили его изучение», — сказал он.

При этом биолог подчеркнул, что информация о том, что достаточно одной мутации в оболочке вируса, чтобы он приобрел способность проникать в клетки человека, ничем не подтверждена.

«Дело в том, что никто не доказал еще, что этот вирус может превратиться в патоген именно в результате одной мутации. Это предположение, которое было высказано в форме утверждения, но реально это всего лишь предположение», — заключил ученый.

Ранее в этот день вирусолог Центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что исключать возможность того, что новый коронавирус NeoCov, обнаруженный у летучих мышей в ЮАР, может передаться человеку, нельзя, но такое развитие событий маловероятно, передает НСН.

Накануне китайские ученые предупредили о риске такого перехода NeoCoV, который ранее был обнаружен на территории ЮАР. По словам исследователей, пока инфекция угрожает только летучим мышам, но для того, чтобы проникнуть в клетки человека, ей необходима мутация.

7 января ученые из Китайской академии наук предположили, что штамм коронавируса «Омикрон» мог произойти не от человека, как предполагалось раньше, а от мышей. Ученые полагают, что изначально грызуны заразились COVID-19 от людей. После этого, предположительно, в течение года, в организме мышей вирус начал мутировать.

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