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У тренера сборной России по биатлону выявлен COVID-19 по прилете в Пекин
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У тренера сборной России по биатлону выявлен COVID-19 по прилете в Пекин

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Первый тест тренера сборной России по биатлону Сергея Башкирова по прилете в Пекин дал положительный результат на коронавирус. Об этом 27 января сообщил глава пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.

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Борт с российской делегацией, в которую вошла часть биатлонной команды, прибыл в Китай в четверг.

«С Сергеем Башкировым только что разговаривали, он в изоляции в Пекине. Ждем результата второго теста», — написал Аверьянов в Telegram.

Ранее в этот день СБР сообщил, что тест на коронавирус у руководителя сервис-группы сборной РФ по биатлону Александра Печерского оказался положительным. Кроме того, из-за проблем с QR-кодами в Пекин не улетели старший тренер женской команды Михаил Шашилов, биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, а также массажист Роман Никитин.

Позже СБР заявил, что вместо заболевшего Печерского на Олимпиаду в Пекин полетит другой сотрудник, а четверо членов сборной, которых не допустили в самолет из-за проблем с QR-кодами, вероятно, решат этот вопрос уже сегодня и отправятся на Игры на одном из ближайших рейсов.

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