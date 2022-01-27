Брянский музей выпустит книгу о дипломатической работе Тютчева

Брянский музей-заповедник «Овстуг» победил в конкурсе «Русский мир» и выиграл грант, который планируют направить на издание календарного альбома «Блаженство многих, стольких дней…».

В честь 200-летия начала дипломатической службы поэта Федора Тютчева музей-заповедник планирует издать информационный буклет «Душа к бессмертному стремится…». Книга будет рассказывать о работе Тютчева в Европе.

Буклет также будет издан за счет гранта фонда «Русский мир», пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на официальную группу музея-заповедника в соцсети.