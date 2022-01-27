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Москвичи с симптомами ОРВИ смогут открыть больничный дистанционно
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Москвичи с симптомами ОРВИ смогут открыть больничный дистанционно

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Москвичи с симптомами ОРВИ смогут дистанционно проконсультироваться с врачом и открыть больничный с 28 января. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

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«В Москве продолжается рост заболеваемости COVID-19. Чтобы облегчить работу врачам и сэкономить время пациентам, изданы указ мэра Москвы и соответствующий приказ Департамента здравоохранения Москвы, согласно которым в столице жители с ОРВИ впервые смогут без посещения поликлиники получить аудиоконсультации врачей и дистанционно открыть больничный», — говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Отмечается, что пациенты с ОРВИ могут выбрать один из трех вариантов действий: прийти к дежурному врачу в любую ближайшую поликлинику без записи, записаться через сайт, мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО» или mos.ru. или получить аудиоконсультацию с дистанционным открытием больничного.

Как пояснила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, для оформления больничного онлайн необходимо отправить заявку на портале mos.ru, после чего с пациентом свяжется врач. Он проведет консультацию, оформит электронный рецепт и автоматически откроет больничный на семь дней.

«Приходить в поликлинику для получения больничного не потребуется. Он будет доступен в электронной медкарте и автоматически направлен работодателю», — отметила Ракова.

Также с 26 января больничный по карантину для тех, кто контактировал с заболевшими COVID-19, закрывается дистанционно.

18 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что на фоне роста заболеваемости COVID-19 в России больничные будут оформлять заочно, а меры социальной поддержки — продлевать без заявлений. Голикова отметила, что данные технологии уже применялись ранее и они показали свою эффективность.

В тот же день специалисты Роспотребнадзора зафиксировали превышение порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ в 46 регионах России. Согласно данным пресс-службы ведомства, в стране привито от гриппа более 68,5 млн человек, что составляет 46,9% от численности населения.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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