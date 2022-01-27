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Певица Хлебникова показала последствия пожара в квартире

Марина Хлебникова показала, как выглядит ее квартира после пожара
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Певица Марина Хлебникова показала, как выглядит ее квартира после пожара.

На опубликованных кадрах можно заметить обугленные стены и сгоревшие вещи. Сама Хлебникова рассказала, что сотрудниками МЧС была проведена вторая экспертиза помещения, в настоящий момент квартира готова к ремонту.

Полученные в результате пожара ожоги отразились на походке певицы: она прихрамывает. После инцидента ей провели операцию по восстановлению кожи.

Возгорание в квартире на Ратной улице в Москве, где Хлебникова живет с мужем и дочерью, произошло 18 ноября 2021 года. Огонь охватил 10 кв. м комнаты, в которой находилась артистка. Ее госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом, а выписали 11 января 2022-го.

СМИ также сообщали, что Хлебникова сильно обгорела и ожоги на ее лице были крайне серьезными. Сама певица эту информацию позже опровергла, писала «Газета.Ru».

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