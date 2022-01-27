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Национальная палата моды и Svalka.me запускают совместный конкурс для upcycle-дизайнеров

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Национальная палата моды совместно с сервисом по вывозу и продаже ненужных вещей Svalka.me запускают конкурс для дизайнеров upcycle-одежды, а также для дизайнеров, которые хотят создавать upcycle-коллекции. Основная идея конкурса — внедрение устойчивых практик в индустрию моды. Неделя моды MBFW Russia пройдет с 16 по 20 марта в Музее Москвы.

Национальная палата моды предоставит возможность победителю провести показ на Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia без оплаты вступительного взноса. Сервис по вывозу и продаже ненужных вещей Svalka.me поможет создать коллекцию для показа: недавно запущенный комиссионный магазин сервиса SVALKA SECOND STORE обеспечит победителя тканями, материалами и фурнитурой.

Любой желающий также может поддержать создание upcycle-коллекции победителя и развитие sustainable-направления в Москве, для этого в период до 15 февраля 2022 года необходимо сдать ненужную одежду или совершить покупку в SVALKA SECOND STORE, расположенный по адресу: Берсеневский переулок, 5, с. 3.

Прием заявок на конкурс осуществляется на сайте Национальной палаты моды до 13 февраля 2022 года. Все заявки будут рассмотрены экспертным советом до 15 февраля 2022 года. С условиями участия можно ознакомиться по ссылке.

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