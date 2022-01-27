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Новый горнолыжный курорт построят в Приморском крае

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Инвестиционный проект строительства горнолыжного курорта на базе краевой школы олимпийского резерва «Белая Гора» в Арсеньеве Приморского края планируют реализовать на принципах государственно-частного партнерства (концессии). Речь идет об объединении базы на горе Обзорная и расположенной рядом базы «Салют».

Остров Русский чаще всего предпочитают туристы из Хабаровского края

На первом этапе протяженность горнолыжных трасс вырастет в два раза — до 11 км. На территории возведут подъемники, отели, парковки, кафе и досуговый центр, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства региона. Второй этап проекта предусматривает обустройство еще 18 км горнолыжных трасс за счет использования северо-западного склона горы.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко одобрил идею инвестора.

«Со своей стороны, мы уже начинаем выделять деньги на ремонт автодороги Осиновка – Рудная Пристань, на которой расположен город Арсеньев, готовимся отметить 150-летний юбилей Владимира Арсеньева, работаем по созданию там территории, где будут развиваться не только зимние, но и летние виды отдыха», — сказал глава региона.

Как стало известно в декабре, большой онлайн-путеводитель по местам зимнего отдыха создают в Туристско-информационном центре Приморского края. Специалисты предлагают всем желающим принять участие в этом проекте. В этом сезоне сразу на нескольких территориях подготовили лыжные трассы, закупили новое оборудование. Покататься можно, к примеру, на Русском острове, в Спасском районе и Арсеньеве. Туристическая отрасль демонстрирует хорошие темпы восстановления, рассказал руководитель агентства по туризму Приморского края Владимир Щур. В 2020 году было зафиксировано чуть менее 1 млн путешественников.

Во время новогодних каникул россияне, отдыхавшие внутри страны, чаще всего жаловались на низкий уровень сервиса и плохую инфраструктуру, сообщили «Известиям» в мониторинговом центре «Безопасность 2.0» Российского фонда мира (РФМ) по итогам работы горячей линии по защите прав туристов. Всего с конца декабря поступило на 27% жалоб больше, чем прошлой зимой.

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