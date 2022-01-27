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В МГУ предусмотрено введение дистанционного обучения с 7 по 22 февраля

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В Московском государственном университете им. Ломоносова (МГУ) на период с 7 по 22 февраля предусмотрено введение дистанционного обучения. Об этом говорится в опубликованном 27 января приказе образовательного учреждения.

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«При реализации основных образовательных программ с 7 по 22 февраля 2022 года предусмотреть возможность реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — говорится в документе.

Ректор МГУ Виктор Садовничий поручил обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме.

Накануне в пресс-службе Минобрнауки сообщили, что около 10% вузов в России сейчас работают дистанционно, почти 90% используют смешанный формат обучения.

Также в ведомстве рассказали, что 82,49% сотрудников вузов и 51,87% студентов очной формы обучения прошли вакцинацию от коронавируса.

Отмечалось, что подведомственные министерству учебные заведения могут «самостоятельно и оперативно реагировать на развитие эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе» и переходить на удаленный способ работы.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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