В МГУ предусмотрено введение дистанционного обучения с 7 по 22 февраля
В Московском государственном университете им. Ломоносова (МГУ) на период с 7 по 22 февраля предусмотрено введение дистанционного обучения. Об этом говорится в опубликованном 27 января приказе образовательного учреждения.
«При реализации основных образовательных программ с 7 по 22 февраля 2022 года предусмотреть возможность реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — говорится в документе.
Ректор МГУ Виктор Садовничий поручил обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме.
Накануне в пресс-службе Минобрнауки сообщили, что около 10% вузов в России сейчас работают дистанционно, почти 90% используют смешанный формат обучения.
Также в ведомстве рассказали, что 82,49% сотрудников вузов и 51,87% студентов очной формы обучения прошли вакцинацию от коронавируса.
Отмечалось, что подведомственные министерству учебные заведения могут «самостоятельно и оперативно реагировать на развитие эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе» и переходить на удаленный способ работы.
В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».
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